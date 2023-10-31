عُمان: ندعو لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي المجتمع الدولي لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل على استهداف المدنيين في غزة.
وقال الوزير إن "التاريخ علمنا أن الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية واستهداف الأبرياء".
وأضاف أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان في القطاع جريمة بموجب القانون الدولي.
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