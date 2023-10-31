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عُمان: ندعو لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل

10/31/2023 5:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي المجتمع الدولي لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل على استهداف المدنيين في غزة.


وقال الوزير إن "التاريخ علمنا أن الدفاع عن النفس لا يبرر الإبادة الجماعية واستهداف الأبرياء".


وأضاف أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان في القطاع جريمة بموجب القانون الدولي.


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