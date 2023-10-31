تقرير اقتصادي: أسعار الغذاء ترتفع في العالم بوتيرة سريعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال تقرير الأمن الغذائي الشهري، الصادر عن البنك الدولي، إن أسعار المواد الغذائية ما زالت تستمر بالارتفاع بوتيرة أسرع من التضخّم في حوالي 80%.
وأضاف التقرير، أنه تتجلّى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقراً والدول النامية، حيث تشهد 60% إلى 80% منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، وبنسبة أكثر من 5%.
وأشار إلى أنه يتجاوز الارتفاع 30% على أساس سنوي في بعض الدول، حيث زاد الفقر بشكل كبير.
ونوه الى أن الاقتصادات المتقدّمة ليست بمنأى من هذه المسألة، حيث ارتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدّل التضخّم في 64% منها.
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