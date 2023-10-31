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تقرير اقتصادي: أسعار الغذاء ترتفع في العالم بوتيرة سريعة

10/31/2023 5:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال تقرير الأمن الغذائي الشهري، الصادر عن البنك الدولي، إن أسعار المواد الغذائية ما زالت تستمر بالارتفاع بوتيرة أسرع من التضخّم في حوالي 80%.


وأضاف التقرير، أنه تتجلّى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقراً والدول النامية، حيث تشهد 60% إلى 80% منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، وبنسبة أكثر من 5%.


وأشار إلى أنه يتجاوز الارتفاع 30% على أساس سنوي في بعض الدول، حيث زاد الفقر بشكل كبير.
ونوه الى أن الاقتصادات المتقدّمة ليست بمنأى من هذه المسألة، حيث ارتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدّل التضخّم في 64% منها.


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