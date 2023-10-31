الخارجية الفلسطينية: استهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "إن استهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، وحرمان الفلسطينيين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الصحي، وكذلك توسيع عمليات النزوح القسري للفلسطينيين ، خاصة وأن الآلاف منهم لجأوا إليها، هروباً من القصف".



وطالبت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة الفلسطينيين، وشهادات المنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت على انهيار المستشفيات، وكامل البنية التحتية في قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لتوفير الحماية للمستشفيات.



وأدانت الاستهداف المتعمد لما تبقى من المستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والاسعافية العاملة في قطاع غزة، من خلال قصفها بشكل مباشر بالطائرات الحربية، وتضرر أجزاء منها، أو قصف محيطها، وبالقرب منها.

وفا