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استشهاد طفل متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في نابلس

10/31/2023 5:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر طبية فلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد طفل متأثرا بجروحه، التي أصيب فيها أمس الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا، غرب نابلس.


وأفادت مصادر طبية، بأن الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.


وبارتقاء الطفل الخراز، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 123شهيدا.

وفا


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