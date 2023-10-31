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خبير عسكري أمريكي: مخاطر قاسية إذا تم الدخول للأنفاق

10/31/2023 5:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضح محلل عسكري أمريكي التحديات التي ستواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا حاول دخول أنفاق المقاومة الفلسطينية، حركة حماس.
وصرّح العقيد المتقاعد سيدريك لايتون، وهو محلل عسكري، في حديث تلفزيوني لشبكة "سي إن إن " قائلاً: "هناك تحديات كبيرة داخل الانفاق ، من أهمها أن المساحات في معظمها ضيقة جدًا"، مشيرًا إلى أنه "من الصعب جدًا الوقوف في تلك المناطق. وهذا يعني أنه من الصعب جدًا القتال فيها"
واستكمل لايتون حديثه : " هي بيئة صعبة للغاية ويمكن تغيير البيئة بسرعة كبيرة ، خاصة اذا تم قطع امدادات الهواء عن النفق او اذا انهار النفق لسبب ما "
وأضاف لايتون : "سيتعين على الجنود الذين يأتون لاختراق الأنفاق أن يزحفوا ويجدوا طريقهم في الظلام عبر مناطق مختلفة تشبه الكهوف داخل تلك الأنفاق، ومن الصعب حقًا ليس القتال فيها فحسب، بل وأيضًا من الصعب جدًا العثور على أشخاص آخرين فيها، إن كان عدوًا أو صديقًا".




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