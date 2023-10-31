الشيكل ينهار ويهبط لأدنى مستوى له منذ أكثر من عقد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل سعر صرف الشيكل أمام الدولار الانهيار، حتى وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد.
ووفقاً للبيانات الاقتصادية من وكالة " بلومبرغ" فقد جرى تداول الشيكل عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012.
ومع انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الجاري، بدأ الشيكل بالهبوط، إلى جانب انخفاض كبير للأسهم في بورصة تل ابيب، حيث عُلّقت الكثير من النشاطات الاقتصادية في كيان الاحتلال، وتوقفت معظم الحركة التجارية.
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