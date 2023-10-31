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الشيكل ينهار ويهبط لأدنى مستوى له منذ أكثر من عقد

10/31/2023 5:10:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل سعر صرف الشيكل أمام الدولار الانهيار، حتى وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد.


ووفقاً للبيانات الاقتصادية من وكالة " بلومبرغ" فقد جرى تداول الشيكل عند 4.0754 شيكل للدولار، وهو أدنى مستوى منذ 2012.
ومع انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الجاري، بدأ الشيكل بالهبوط، إلى جانب انخفاض كبير للأسهم في بورصة تل ابيب، حيث عُلّقت الكثير من النشاطات الاقتصادية في كيان الاحتلال، وتوقفت معظم الحركة التجارية.

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