بتعرفة قيمتها 55 قرشاً.. باص عمّان يستحدث مسار جديد - أسماء المناطق

وأضاف أن مسار الخط كما يلي :( مسجد الجامعة - شارع أحمد الطراونة - يمينا على شارع ياجوز - يسارا على شارع سعيد بن زيد - دوار الفريد - شارع ابن القيم الجوزية - دوار جامعة العلوم التطبيقية - يسارا على شارع ابو نصير(نهاية المسار).

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