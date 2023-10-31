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بتعرفة قيمتها 55 قرشاً.. باص عمّان يستحدث مسار جديد - أسماء المناطق

10/31/2023 5:10:05 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن باص عمّان، عن استحداث مسار جديد، يمتد من مسجد الجامعة إلى منطقة الجبيهة.


وبيّن في منشور عبر فيسبوك، أن رقم الخط هو 64، وسعر التعرفة 55 قرشاً.


وأضاف أن مسار الخط كما يلي :( مسجد الجامعة - شارع أحمد الطراونة - يمينا على شارع ياجوز - يسارا على شارع سعيد بن زيد - دوار الفريد - شارع ابن القيم الجوزية - دوار جامعة العلوم التطبيقية - يسارا على شارع ابو نصير(نهاية المسار).


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