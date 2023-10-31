مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر، إن المستعمرين اقتحموا المسجد من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.
في السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلاب وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.
وفا
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