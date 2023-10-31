مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت مصادر، إن المستعمرين اقتحموا المسجد من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.



في السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلاب وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.



وفا

