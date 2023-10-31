ارتفاع عدد القتلى والأسرى الإسرائيليين بعد طوفان الأقصى

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال ، دانيال هاغاري ارتفاع عدد القتلى من جند وضباط الاحتلال اليوم الثلاثاء الى 315 والاسرى الى 240 اسرائيليا .

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال ، دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي انه تم حتى الآن إبلاغ عائلات 315 جنديا وضابطا قتيلا و240 إسرائيليا مخطوفا بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري"



وأضاف الناطق باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري ان قتالا ضار يدور في غزة والموقف يتطلب الصمود والصبر، وفق تعبيره.



وأكد أن إسرائيل سترد على ما وصفها بكل محاولة للإضرار بها وعلى كل خلية تحاول الدخول إليها.

