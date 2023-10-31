اسعار ليرة الذهب محليا اليوم الثلاثاء .. 328 دينارا للانجليزية و288 للرشادية

MENAFN - Al Wakeel News)استقر سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي من عيار21 بالاردن اليوم الثلاثاء ، حيث بلغ (سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 328 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 288 ديناراً ) ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

وأضاف ديب في حديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن انتباه المستثمرين هذا الأسبوع يتجه نحو قرار السياسة النقدية الذي سيُعلن عنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدًا الأربعاء.

واوضح ديب أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

وشهدت أسعار الذهب استقرارًا محليًا صباح اليوم، حيث بلغ سعر الغرام الذهبي الأكثر طلبًا للأردنيين 40.4 دينار للبيع للمواطنين مقابل 38.7 دينار للشراء منهم.

