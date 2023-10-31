مصادر عبرية: سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة نيريم
التاريخ
10/31/2023 5:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر عبرية بسقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في مستوطنة "نيريم" بغلاف غزة.
ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.
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