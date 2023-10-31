ترقية الدكتورة رابعة عبدالسلام المجالي إلى درجة أستاذ دكتور في جامعة مؤتة

ترقية الدكتورة رابعة عبدالسلام المجالي إلى درجة أستاذ دكتور في جامعة مؤتة
التاريخ
10/31/2023 5:10:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتقدم الأهل والأحبة بخالص المباركة إلى الدكتورة رابعة عبدالسلام المجالي بصدور قرار مجلس عمداء جامعة مؤتة ترقيتها إلى درجة أستاذ دكتور.
سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد الدائم لها.
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