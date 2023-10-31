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ترقية الدكتورة رابعة عبدالسلام المجالي إلى درجة أستاذ دكتور في جامعة مؤتة

10/31/2023 5:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ‎يتقدم الأهل والأحبة بخالص المباركة إلى الدكتورة رابعة عبدالسلام المجالي بصدور قرار مجلس عمداء جامعة مؤتة ترقيتها إلى درجة أستاذ دكتور.

سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد الدائم لها.


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