مصطفى مدبولى يصل مقر الكتيبة 101 يرافقه رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء

مصطفى مدبولى يصل مقر الكتيبة 101 يرافقه رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء
التاريخ
10/31/2023 4:55:26 AM
(MENAFN
- Youm7) وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى مقر الكتيبة 101، يرافقه رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، ووفد من الإعلاميين والسياسين ورؤساء الاحزاب و أعضاء من مجلس النواب.
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