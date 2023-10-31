رئيس الوزراء يصل مدينة العريش يرافقه شيوخ وقبائل سيناء

رئيس الوزراء يصل مدينة العريش يرافقه شيوخ وقبائل سيناء
التاريخ
10/31/2023 4:55:26 AM
(MENAFN
- Youm7) وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة العريش يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء وشيوخ قبائل سيناء.
كان ارئيس الوزراءلدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مقر الكتيبة 101، يرافقه رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، ووفد من الإعلاميين والسياسين ورؤساء الاحزاب و أعضاء من مجلس النواب.
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