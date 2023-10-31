Tuesday, 31 October 2023 02:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء يصل مدينة العريش يرافقه شيوخ وقبائل سيناء

10/31/2023 4:55:26 AM
(MENAFN- Youm7) وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة العريش يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء وشيوخ قبائل سيناء.


كان ارئيس الوزراءلدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مقر الكتيبة 101، يرافقه رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء، ووفد من الإعلاميين والسياسين ورؤساء الاحزاب و أعضاء من مجلس النواب.








MENAFN31102023000132011024ID1107343435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث