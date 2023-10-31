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وزير الدفاع السعودى يؤكد ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

10/31/2023 4:55:25 AM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الدفاع السعودى، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين.

وبحث وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الاستراتيجية، وفقا لما أوردته قناة (الإخبارية) السعودية.

وناقش الجانبان، مستجدات الشأن اليمني، ونتائج الجهود السعودية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وضمان التوصل إلى سلام شامل ودائم، يكفل لليمن وشعبه الشقيق الأمن والاستقرار.

وكان وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان بن عبد العزيز، قد وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة رسمية، بناء على توجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.









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