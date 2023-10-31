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الأمم المتحدة تدعو لفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة

10/31/2023 4:55:25 AM
(MENAFN- Youm7) دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إلى فتح معبر كرم أبو سالم، الذى يربط إسرائيل بقطاع غزة فى محاولة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع الذى مزقته الحرب.

وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، شددت مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن، على الحاجة الماسة "لإيصال الإمدادات الإنسانية والإغاثة إلى غزة بشكل آمن وموثوق، دون عوائق، وبالحجم المطلوب".

وقالت دوتن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لا غنى عن وجود أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة إذا أردنا أن نحدث فرقا - معبر كرم أبو سالم، بين إسرائيل وغزة، هو المعبر الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات".








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