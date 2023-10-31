الأمم المتحدة تدعو لفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Youm7) دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إلى فتح معبر كرم أبو سالم، الذى يربط إسرائيل بقطاع غزة فى محاولة لزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع الذى مزقته الحرب.
وفي خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، شددت مديرة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن، على الحاجة الماسة "لإيصال الإمدادات الإنسانية والإغاثة إلى غزة بشكل آمن وموثوق، دون عوائق، وبالحجم المطلوب".
وقالت دوتن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "لا غنى عن وجود أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة إذا أردنا أن نحدث فرقا - معبر كرم أبو سالم، بين إسرائيل وغزة، هو المعبر الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات".
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