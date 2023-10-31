قوات الاحتلال الإسرائيلى تفجر منزل العارورى برام الله

MENAFN - Youm7) فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، منزل القيادى بحركة "حماس" فى الخارج صالح العارورى، ببلدة "عارورة" الواقعة شمال غرب مُحافظة رام الله بوسط الضفة.

وفرضت قوات الاحتلال منع التجول في بلدة "عارورة"، وأجبرت أصحاب المنازل المجاورة للمنزل على ترك منازلهم، قبل تفجيره.

وقالت مصادر إن شابًا أصيب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة "قباطية" جنوب جنين بشمال الضفة، فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في "بيت لحم" جنوبًا، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمُخيم "الدهيشة".





