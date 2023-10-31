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استشهاد طفل فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

10/31/2023 4:55:24 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد طفل مُتأثرًا بجروح أصيب بها أمس الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرية "زواتا"، غرب "نابلس" بشمال الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 سنة)، استشهد مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.
وبارتقاء الطفل الخراز، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 123 شهيدًا.

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية أن استهداف ما تبقى من المُستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الصحي، وكذلك توسيع عمليات النزوح القسري، خاصة وأن الآلاف منهم لجأوا إليها، هروباً من القصف.

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين الفلسطينيين، وشهادات المنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت انهيار المستشفيات، وكامل البنية التحتية في قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لتوفير الحماية للمستشفيات.

وأدانت الوزارة الاستهداف المُتعمد لما تبقى من المُستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في قطاع غزة، من خلال قصفها بشكل مباشر بالطائرات الحربية، وتضرر أجزاء منها، أو قصف مُحيطها، وبالقرب منها.

وجددت الوزارة التأكيد أن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لهم.







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