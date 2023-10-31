التعليم: تعريف أولياء الأمور بنتيجة تقييمات أكتوبر لصفوف النقل

وجهت

المديريات التعليمية

والإدارات المدارس بإحاطة أولياء الأمور بنتيجة تقييمات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى، وطمأنتهم بأنها تقييمات الغرض منها قياس مدى تقدم التلميذ ودعم نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف، موضحة أنه يتم الاختبار فى حصة دراسية وعلى مستوى المدرسة بما لا يخل بنظام ومواعيد اليوم الدراسى بالمدرسة.





وحددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس، للعام الدراسى الحالى 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلى أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعى يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالى 6 درجات.



- السؤال الثاني: موضوعى يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالى 6 درجات.



- المستوى الثالث: مقالى بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالى 3 درجات.



