وزارة الأوقاف تعلن حصول عدد من مساجدها على شهادة الاعتماد وضمان الجودة

أعلنت

وزارة الأوقاف

مسجد عمر بن الخطاب بدنوشر بالغربية يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، ومسجد الكوثر بمدينة السادات المنوفية يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)،و مسجد أبو زيد كريم بالقنايات بالشرقية يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، ومسجد حمدى سيف النصر بقرية حمدى بالفيوم يحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).





وكان قد أعاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تشكيل لجنة ضمان جودة الدعوة، لتصبح برئاسة الدكتور عبد الله حسن عبد القوى مساعد وزير الأوقاف للمتابعة، وتكليف الدكتور محمود الفخرانى مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب مقررًا لها، ووجههما بسرعة تفعيل عملها.





وتضم اللجنة فى عضويتها كلا من:

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة.

الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم - عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر.

الدكتور رضا أمين عبد الواجد يوسف - عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

الدكتور أحمد محمد على سليمان - عضو المكتب الفنى بالهيئة القومية لجودة التعليم.





وتتولى اللجنة المهام التالية:

- تقييم الأثر الدعوى لجميع الأنشطة الدعوية والمقارىء القرآنية واقتراحات تطويرها من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي.





- تقييم الأداء الدعوى للمسجد من حيث: مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارىء ومكتبة المسجد ودروس ومقارىء السيدات والحضور الجماهيرى ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائى والمعمارى للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.





- تضع اللجنة مستويات ثلاثة لأداء المسجد هى:-

1ـ المساجد الكبرى والجامعة التى تحقق تميزًا بنسبة 90 % فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).

2 ـ المساجد التى تحقق تميزًا بنسبة 85 % إلى 89 %، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).

3 ـ المساجد التى تحقق تميزًا بنسبة 75 % إلى 84 %، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).

وسيتقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالمساجد التى تحصل على شهادة الجودة بحسب درجة التميز، مع خضوع هذه المساجد لتقييم دورى تقدر مدته اللجنة.

- تقدم اللجنة تقريرًا شهريًّا بنتائج أعمالها للسلطة المختصة.



