وزير الإنتاج الحربى يستقبل ممثلى استشارة للتنمية الصناعية لمناقشة التعاون

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع المهندس محمد مصطفى ممثل شركة استشارة للتنمية الصناعية وشركة (استدامة) للمدن الذكية ووفد مرافق، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن هذا اللقاء يأتى بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا على أن سياسة العمل التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى ترتكز على تنفيذ دورها الرئيسى كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى بمصر إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة وما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية لتصنيع منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين إلى جانب مساهمة شركات ووحدات الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التى تعزز مساعى التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.





وأكد الوزير محمد صلاح، على أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعد منظومة فريدة من نوعها حيث تضم عدد (16) شركة صناعية بالإضافة إلى عدد (3) شركات (للإنشاءات ونظم المعلومات والصيانة) إلى جانب ظهير بحثى يتمثل فى مركز التميز العلمى والتكنولوجى، كما تضم هذه المنظومة المتكاملة قطاعًا للتدريب وآخر لاختبارات الذخائر والأسلحة وكذا مركزًا طبيًا، معربًا عن استعداد وزارة الإنتاج الحربى للتعاون والتكامل مع الجهات المختلفة بالدولة بما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج والبناء والتنمية إلى الأمام.





من جانبه أوضح المهندس محمد مصطفى ممثل "استشارة للتنمية الصناعية" أن الشركة تضم نخبة من المستشارين ذوى الخبرات الممتدة فى المجال الصناعى، مضيفًا أن الشركة متخصصة فى مجال تقديم الحلول والخدمات المتكاملة المتخصصة مثل الاستشارات الخاصة بمجال تأسيس الشركات بأنواعها، وكافة خدمات التنمية الصناعية بدايةً من تخصيص الأراضى مرورًا بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للبدء فى الأنشطة الصناعية والاستمرار فيها (مثل تراخيص البناء والتشغيل وإصدار السجلات الصناعية)، وكذا الاستشارات المتعلقة بتصميم وإقامة خطوط الإنتاج والتأهيل للحصول على شهادات الجودة المحلية والعالمية فى مختلف القطاعات، مشيدًا بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربى من خبرات وإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكدًا على الحرص للتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربى لتحقيق التكامل وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري.





كما أوضح الدكتور عمرو عبد الهادى ممثل (شركة استدامة) بأنه يتطلع للتعاون مع الإنتاج الحربى فى مجالات تصنيع متعددة وعلى رأسها تصنيع محطة توليد مياه من الهواء بطاقة 1000 م3/ اليوم - والتى تم عرض نموذج مصغر بطاقة 20 م3/ اليوم بجناح الشركة بمعرض اتحاد الصناعات - وكذا تصنيع روبوت لتنظيف أوجه المبانى الشاهقة وغيرها من المبتكرات التى يقوم بتصميمها فريق العمل الفنى بالشركة.





