رئيس جامعة حلوان يتفقد 4 كليات ويشدد على الاهتمام بالبحث العلمى

MENAFN - Youm7) أجرى الدكتور السيد قنديل رئيسجامعة حلوانجولة تفقدية إلى كلية الاقتصاد المنزلى حيث استقبله الدكتور خالد القاضى عميد الكلية، ووكلاء الكلية.





واجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بالكلية وأكد على أن كلية الاقتصاد المنزلى من الكليات العريقة والمتميزة وبها العديد من الوحدات الإنتاجية التى يمكن أن يكون لها مردود ايجابى على الكلية والجامعة.





وشدد الدكتور " قنديل" على ضرورة استغلال إنتاج الطلاب وتسويقه وتدريب الطلاب لتكون منتجاتهم ملائمة لاحتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأننا الآن نعيش عصر ريادة الأعمال، لذا يجب تهيئة الشباب ودعمهم وتحفيزهم لإطلاق الأفكار الجديدة، موضحا أن الجامعة بها عدد من الحاضنات التكنولوجية التى تتبنى مشروعات الطلاب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.







كما تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة كلية التربية الموسيقية، وكان فى استقباله الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، ووكلاء الكلية، وجاءت تلك الزيارة للاطلاع على سير العملية التعليمية بالكلية ومتابعة أعمال تطوير مبنى كلية التربية الموسيقية، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة بالكلية ومدى توافقها مع احتياجات العملية التعليمية، وأكد على ضرورة تحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز فى التعليم والبحث العلمي.





واستكمل رئيس الجامعة سلسلة جولاته بعمل جولة تفقدية لكلية التربية الفنية وكان فى استقباله الدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، ووكلاء الكلية، واجتمع الدكتور السيد قنديل بأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام، مؤكدا أن جامعة حلوان هى الجامعة الأم للفنون وهذا يؤكد على هوية ورؤية الجامعة لكونها جامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات فريدة، وعقب الاجتماع تفقد رئيس الجامعة عدد من قاعات التدريس والمعامل وتحاور مع الطلاب حول متطلباتهم وأكد على تلبية جميع احتياجاتهم.





كما قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بعمل جولة تفقدية لكلية الفنون الجميلة، وكان فى استقباله الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، ووكلاء الكلية وخلال الجولة اطلع الدكتور "قنديل" على سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، كما تفقد جميع أقسام الكلية والمعامل وورش العمل الفنية' والوحدات الانتاجية ومكتبة الكلية، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية والبحثية وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتفعيل الشراكات الدولية وعمل برامج جديدة تواكب احتياجات المجتمع، بهدف إتاحة فرص تدريب عملية للطلاب وتوظيف الخريجين.







كما ناقش الاجتماع آليات تشجيع البحث العلمى وربطه باحتياجات سوق العمل والصناعة، وسبل الارتقاء بمستوى الأداء الفني.





وفى نهاية اللقاء، تفقد رئيس الجامعة المعرض الرئيسى بالكلية، ومعرض برنامج الرسوم المتحركة وايضا معرض التصميم الجرافيكى، كذلك معرض الدكتور فخرى العزازى والذى تناول المعالجة التشكيلية لديكور برامج التلفزيون الشبابية.





ورافق رئيس الجامعة خلال تفقده للكليات الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد ناصر أمين عام الجامعة هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد الأمناء المساعدين بالجامعة، طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.