أزمة بنزين تواجه الأرجنتين وطوابير طويلة من السيارات تنتظر أمام المحطات

MENAFN - Youm7) استمرت الطوابير فى محطات الوقود من أجل الحصول على البنزين فى الأرجنتين ، وعلى الرغم من تصريحات وزير الاقتصاد سيرجو ماسا، من أنه سيوقف صادرات النفط الخام، إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة فى البلاد.

وأعلنت نقابة النفط الرئيسية فى فاكا مويرتا، رابع أكبر احتياطى للنفط فى العالم، عن إضراب غدا الأربعاء إذا لم يعود الوضع إلى طبيعته، حسبما قالت وكالة تيلما الارجنتينية.

وقال ماسا، وزير الاقتصاد والمرشح الرئاسى للحزب الحاكم: "إذا لم يتم حل مشكلة إمدادات الوقود، فلن يتمكنوا اعتبارًا من يوم الأربعاء من تصدير سفينة واحدة أخرى".

وفى مدينة بوينس آيرس وفى المناطق الداخلية من البلاد، استمرت الخطوط فى تحميل البنزين والديزل فى محطات الخدمة، حيث تم تحديد حصة فى بعضها لترشيد مبيعات المخزون المتاح.

وتزود مصافى الأرجنتين 80% من السوق المحلية، فى حين يتم استكمال الباقى بواردات الوقود، ونشأت المشكلة بسبب التوقف الفنى لمصفاة تابعة لشركة النفط الحكومية

YPF، والتى لم تتمكن من تسديد ثمن الوقود المستورد بسبب نقص الدولارات الذى يعانى منه البنك المركزى، مما أدى إلى إنشاء نظام أذونات الاستيراد.

وفى هذا السياق، أفادت وزارة الطاقة أنها ستسمح باستيراد 10 سفن محملة بالوقود لتلبية الطلب الذى نما فوق المعدل الطبيعى بسبب عطلة نهاية أسبوع طويلة شهدت نشاطا سياحيا كبيرا، إضافة إلى احتمال خفض قيمة العملة وارتفاع الأسعار» بعد الانتخابات الرئاسية قبل أسبوع.

وقال اتحاد القطاع الخاص: "بالإضافة إلى الدعم غير المشروط لإغلاق الصادرات الذى أعلنه ماسا منتصف ليل الثلاثاء، إذا استمرت الشركات فى معاقبة الأرجنتين، ستبدأ منظمتنا النقابية فى الوقف الكامل للأنشطة مع تأثر الإنتاج ابتداء من يوم الأربعاء"، النفط والغاز فى مقاطعات ريو نيجرو ونيوكين ولا بامبا.

وقال مصدران من شركات نفط خاصة أن التهديد بوقف صادرات النفط الخام هو إجراء "انتخابي" لا يحل المشكلة لأن نقص العرض يرجع إلى محدودية المصافى التى تعمل بأقصى طاقتها.

ومن شأن وقف الصادرات أن يولد دخلا أقل من النقد الأجنبى تحتاج إليه البلاد كثيرا لتعزيز احتياطياتها وسيؤثر على نية الحكومة لتشجيع المبيعات الأجنبية فى القطاع، والتى سعت إلى تعزيزها الشهر الماضى عندما أعلنت أن شركات النفط ستكون قادرة على التصفية.

وقال أحد المصادر الذى طلب عدم الكشف عن هويته: "المشكلة ليست نقص النفط الخام، وهو ما يتم تصديره، المشكلة هى أنه لم تعد هناك طاقة معالجة لدى المصافى الموجودة فى الأرجنتين".

من ناحية أخرى، فإن استيراد الوقود يعنى البيع بخسارة للمستوردين لأنه فى أغسطس، بعد انخفاض قيمة العملة بنسبة 20%، فرضت الحكومة تجميد سعر برميل النفط الخام المحلى عند 56 دولارًا، أى أقل من 88 دولارًا.

وأوضح المصدر أن "شركات المصافى تخسر عندما تستورد، لأنها تبيع عند المضخة بأقل من السعر الذى تشتريه".

استمرت الطوابير فى محطات الوقود من أجل الحصول على البنزين فى الأرجنتين ، وعلى الرغم من تصريحات وزير الاقتصاد سيرجو ماسا، من أنه سيوقف صادرات النفط الخام، إلا أن الازمة لا تزال مستمرة فى البلاد.