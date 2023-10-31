مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: واشنطن قلقة إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين بالضفة

MENAFN - Youm7) أعربت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، عن قلق واشنطن إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين فى الضفة الغربية.

وقالت جرينفيلد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، "إننا نشعر بقلق عميق إزاء الارتفاع الكبير في العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مطالبة إسرائيل بضرورة العمل مع السلطة الفلسطينية لمنع الهجمات والعنف ضد المدنيين في الضفة.

وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، قد أعلن أمس الاثنين، استشهاد أكثر من 120 فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم أكثر من 33 طفلا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال شهر أكتوبر الجاري فقط.



