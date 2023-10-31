كندا تدرب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات ليوبارد

MENAFN - Youm7) بدأت القوات المسلحة الكندية، تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات ليوبارد.

ونشرت مهمة /UNIFIER/ العسكرية الكندية المصممة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية ، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر كيفية تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات ليوبارد والذي يوفر للجنود الأوكرانيين تدريبًا عسكريًا مصممًا خصيصًا لتلبية متطلبات التدريب التي حددتها القوات المسلحة الأوكرانية لتعزيز فعاليتها القتالية.

يذكر أن أفراد القوات المسلحة الكندية قاموا بالفعل بتدريب أكثر من 38 ألف فرد من القوات المسلحة الأوكرانية منذ بدء عملية /UNIFIER/ في عام 2015، وبعد بدء التدخل العسكري الروسي واسع النطاق، غادر المدربون الكنديون أراضي أوكرانيا، ولكن في غضون بضعة أشهر تم استئناف التدريب في بريطانيا العظمى وبولندا ولاتفيا.

يشار إلى أن عملية /UNIFIER/ هي مهمة تدريب عسكري تابعة للقوات المسلحة الكندية بدأت في عام 2015 استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا.



