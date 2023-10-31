نقص ورق التواليت والصابون فى إيطاليا يثير الجدل على الشبكات الاجتماعية

MENAFN - Youm7) أعلن الآلاف من الطلاب الإيطاليين على شبكات التواصل الاجتماعى عن مشكلة يواجهونها يوميًا، وهى معاناة مدارس البلاد مننقص فى الإمدادات الأساسية ، ولا يمكنهم العثور على ورق تواليت، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو " الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناشطى الشبكات الاجتماعية يتعاملون مع الأمر بروح الدعابة والسخرية ، على سبيل المثال، يقومون بتحميل مقاطع فيديو حيث يقارنون العثور على ورق تواليت منفردًا بظاهرة فلكية غير متكررة - إلا أنه يتعين عليهم مواجهة مواقف مثل مطالبة البواب بإعطائهم بضعة مربعات من الورق فى كل مرة يريدون الذهاب إلى المرحاض.

وأصبح الأمر يتجاوز ورق التواليت حيث أن إيطاليا أصبحت تعانى أيضا من نقص فى فى الصابون أيضا، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، أرسل أحد الطلاب رسالة إلى زملائه يشاركهم فيها حقوق الطلاب التى لا تحترمها المدارس عادة، وكما هو متوقع، يشير التقرير إلى نقص الصابون وورق التواليت والتدفئة فى الشتاء.

وأضافت أدريانا بيزارى، ممثلة المنظمة: "هذا العام، بلغ إنفاق البلاد فى قطاع التعليم العام 7000 يورو لكل طالب فى مرحلة ما قبل المدرسة والمدارس الابتدائية، وما يصل إلى 9000 يورو لكل طالب فى المدرسة الثانوية".

وكانت إيطاليا تعانى أيضا من نقص كبير فى إنتاج "القرع" اللازم لاحتفالات الهالوين، وذلك بسبب الجفاف وتغير المناخ، حيث سجلت نقص بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق،حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن إيطاليا تستعد فى الوقت الحالى لاحتفالات الهالوين ولكن يعانى الإيطاليون من ارتفاع فى الاسعار وأيضا نقص فى بعض المواد الغذائية بسبب التغير المناخى، وأوضحت وزارة الزراعة الإيطاليةكولديريتى، أن القرع سيباع بسعر يتراوح بين 1.5 و2 يورو للكيلو الواحد، ولكنه سيتضاعف أيضًا إذا تم تقشيره وتقطيعه.

وأوضحت الوكالة أن إيطاليا استوردت قرع بنسبة 7% هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى، عندما وصل الانتاج إلى 12.7 مليون كيلوجرام على مدار العام.

وتعانى إيطاليا من موجة جفاف كبيرة، وهدد جفاف نهر "بو" الذى يعد أطول وأقوى أنهار إيطاليا بعواقب وخيمة ليس فقط على الشمال المزدهر الذى يمر عبره، ولكن على البلد بأكمله، نظرًا لتأثيره الهائل على الاقتصاد الإيطالى، حيث انخفض منسوب المياه فيه لأدنى مستوى منذ 30 عاما.