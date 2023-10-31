إيقاف نائب بحزب العمال البريطانى بعد دعوته للتوصل لسلام دائم فى فلسطين

تم إيقاف آندي ماكدونالد عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال لاستخدامه عبارة "بين النهر والبحر" في خطاب حاشد مؤيد لفلسطين عندما حث على السلام بين الإسرائيليين والمقاومة في حدث أقيم نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة الاندبندنت.



خلال المسيرة التي حضرها آندي ماكدونالد النائب عن منطقة ميدلسبره هتف بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" خلال المظاهرات الأخيرة في لندن، على الرغم من الجدل حول معنى الشعار.

وقد وصفت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في السابق هذا الشعار بأنه معاد للسامية، وادعت أنه“من المفهوم على نطاق واسع انه يدعو الى تدمير إسرائيل لكن المتظاهرين الفلسطينيين اعترضوا على هذا التعريف

وقال آندي ماكدونالد في تجمع مؤيد لفلسطين: "إلى أن يتمكن جميع الناس، الإسرائيليين والفلسطينيين، بين النهر والبحر من العيش في حرية سلمية".

أصدر ماكدونالد منذ الايقاف بيانًا بشأن "التعليق الاحترازي" كما وصف الحزب، على اكس قائلا انه يتطلع للتعاون الكامل مع التحقيق، وقال: "يحزنني أن تلقيت نبأ من رئيس سوط المعارضة بوضعي تحت الإيقاف الاحترازي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمراجعة في انتظار التحقيق من حزب العمل”.

وتابع: "على مدار اليومين الماضيين، كان هناك عدد من التحريفات لكلماتي في وسائل الإعلام في خطابي يوم السبت، قلت ما يلي: 'حتى يتمكن جميع الناس، الإسرائيليين والفلسطينيين، بين النهر والبحر، من العيش في حرية سلمية ولا ينبغي تفسير هذه الكلمات بأي طريقة أخرى غير المقصود منها، أي أنها نداء من القلب من أجل وضع حد لعمليات القتل في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة، ومن أجل أن تعيش جميع شعوب المنطقة في حرية دون التهديد بالعنف."

وقال متحدث باسم حزب العمال أثناء إعلانه عن تعليقه:“إن التعليقات التي أدلى بها آندي ماكدونالد في نهاية الأسبوع كانت مسيئة للغاية، خاصة في وقت تزايد معاداة السامية التي تركت الشعب اليهودي خائفًا على سلامتهم”.

وأعرب داونينج ستريت عن مخاوفه بشأن الهتاف، ووصفه بأنه "مسيئ للغاية" للكثيرين.