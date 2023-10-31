اتحاد الكرة يحصل على موافقة أمنية بحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز

(MENAFN
- Youm7) حصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023 والتي تقام 8 نوفمبر المقبل في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولى.
وتأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية يوم 8 نوفمبر المقبل بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.
ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.
جدير بالذكر أن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي لكأس مصر، تعتبر مباراة مكررة من الموسم الماضي، حيث التقى الفريقان في نفس الدور، ونجح وقتها الفريق السماوي في التأهل للنهائي بفضل ركلات الترجيح.
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