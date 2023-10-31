اتحاد الكرة يحصل على موافقة أمنية بحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز

MENAFN - Youm7) حصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023 والتي تقام 8 نوفمبر المقبل في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولى.وتأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية يوم 8 نوفمبر المقبل بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي لكأس مصر، تعتبر مباراة مكررة من الموسم الماضي، حيث التقى الفريقان في نفس الدور، ونجح وقتها الفريق السماوي في التأهل للنهائي بفضل ركلات الترجيح.