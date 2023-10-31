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شوبير: على الأهلي مواجهة صن داونز بشخصية البطل و50 ألف متفرج حافز كبير

10/31/2023 4:55:14 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي بحاجة إلى استحضار شخصية البطل في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي غداً الأربعاء، وذلك في إياب الدور نصف النهائي بدوري السوبر الأفريقي.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا بهدف نظيف.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: مطلوب من الأهلي أن يكون الأهلي أمام صن داونز، ويكسب ويعدي ويفوت، مطلوب منه يلعب كبطل أفريقيا، والأمور تسير في نطاقها الطبيعي، من غير المعقول أن كل مباراة لنا مع صن داونز تكون رعب، أنت الأهلي ملك أفريقيا، ولديك 50 ألف متفرج التذاكر تم طرحها وانتهت بنفس اللحظة.

أضاف: هناك مدرب قدير وهو كولر، وأرى أن يلعب بالتشكيل التالي: محمد الشناوي، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، علي معلول، إمام عاشور، أليو ديانج، نبيل كوكا، حسين الشحات، رضا سليم وكهربا.

واختتم: هذه المباراة من أول دقيقة يجب أن تصر على الفوز والتسجيل، وإذا سجل الأهلي الهدف الأول سيسجل الثاني، ويجب أن يلعب الفريق بقلب جامد، كل الاحترام لصن داونز ولكن كل خطورته كانت كرتين، واحدة أنقذها الشناوي، وأكرم كان ممتاز.








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