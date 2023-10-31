مصر تسيطر على ميداليات وزن 102كجم بالبطولة العربية والأفريقية للأثقال

(MENAFN
- Youm7) سيطرت مصر على ميداليات
وزن 102 كجم فى البطولتين العربية والأفريقية
لرفع الأثقال
التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.
اللاعب رجب عبد الحي - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (102kg)
ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعب سيف الدين ايمن- البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (102kg)
فضية الخطف ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
كما سيطرت مصر على ميداليات 96 كجم ، و جاءت كالتالى :
اللاعب أحمد عاشور - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg)
ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع
اللاعب سعيد هلال- البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg)
ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع
اللاعب سعيد هلال - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg)
ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع
اللاعب سعيد هلال - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg)
فضية الخطف فضية الكلين و نتر فضية المجموع
اللاعب عمر محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (96kg)
فضية الخطف فضية الكلين و نتر فضية المجموع
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