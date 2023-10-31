Tuesday, 31 October 2023 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كولر يخصص فقرة فى مران الأهلى الليلة للتدريب على ركلات الترجيح

10/31/2023 4:55:14 AM
(MENAFN- Youm7) يخصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى فقرة في مران الليلة لتدريب لاعبيه على ركلات الترجيح تحسباً للجوء لها في مباراة صن داونز بإياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقى.



يعكف كولر في الساعات الأخيرة على رسم خطة مباراة فريقه لمواجهة صن داونز غدا الأربعاء فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وهي المباراة التي يسعى خلالها الأهلي للفوز بهدفين أو أكثر، من أجل ضمان الصعود إلى المباراة النهائية للبطولة القارية المستحدثة من الكاف.



ويعمل كولر مع معاونيه على دراسة الأخطاء التي وقعت في مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز في بريتوريتا، من أجل عدم تكرارها، خاصة الأخطاء فى التمرير وغياب الفاعلية الهجومية، أو الضغط المكثف على دفاع المنافس من أجل تحقيق الهدف المنشود في الفوز بفارق هدفين والصعود إلى المباراة النهائية.



ويحاول كولر الوقوف على كل الثغرات الموجودة فى صفوف صن داونز من أجل بناء الخطة المناسبة للمباراة، فى ظل رغبته فى تحقيق الفوز وتسهيل المهمة على لاعبيه، من أجل تخطي بطل جنوب أفريقيا والوصول إلى المباراة النهائية، وأهمها الربط بين الخطوط وتنويع طرق اللعب والاختراق عن طريق العمق والأطراف واستغلال الفرص من أجل الوصول إلى مرمى الخصم وهز شباكه.



وسبق وتخطى الأهل عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.



بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.












MENAFN31102023000132011024ID1107343416

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث