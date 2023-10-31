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مصر تفوز على العراق وتتأهل لثمن نهائى كأس العالم للمينى فوتبول

10/31/2023 4:55:14 AM
(MENAFN- Youm7)
تأهل منتخب مصر للميني فوتبول " كرة القدم المصغرة"
إلى دور الـ 16 ثمن نهائي بطولة كأس العالم للعبة ، والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات خلال الفترة من
26 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.



جاء تأهل المنتخب عقب تحقيقه الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 2/4
في إطار منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة بالدور الاول.



وتقدم المنتخب بهدف لمروان عيسى في الدقيقة 8 من عمر المباراة ، قبل أن يتعادل المنتخب العراقي في الدقيقة
11 ثم يتقدم بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ، لينتهي الشوط بتقدم العراق بهدفين لهدف وحيد لمصر ، ومع انطلاق الشوط الثاني تألق منتخبنا وفي الدقيقة 29 أحرز أحمد جابر الديك هدف التعادل لمنتخبنا ، قبل أن يضيف محمود الشناوي الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 35 من عمر المباراة ، ثم يختتم جمال مبروك اهداف مباراة اليوم بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 43 ، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا 2/4.



وكان منتخب المينى فوتبول فاز على الكويت 0/2 في أولى مبارياته بالمونديال ثم تعثر أمام أذربيجان في المباراة الثانية .


وتتبقى مباراة وحيدة في إطار منافسات المجموعة السابعة بالدور الاول للمونديال تجمع بين أذربيجان و الكويت في السابعة مساء اليوم ليتحدد بعدها ترتيب المجموعة.



من جانبه أعرب أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة ، عن سعادته بصعود كتيبة منتخب مصر لدور الـ 16 في أول مشاركة في تاريخ مصر في بطولات كأس العالم قائلا نحن نسير خطوة بخطوة تركيزنا مباراة مباراة حتى نحقق حلمنا بالوصول للمربع الذهبي والمنافسة على الكأس الغالية.



وأكد سمير:" فخور بلاعبينا والجهاز الفني الجميع كانوا رجالا وعلى قدر المسؤلية .. مبروك لمصر مبروك لنا جميعا" ، وتابع سمير:" الحمد الله .. إن الله لا يضيع اجر من احسن عملا.. تحيا مصر".




ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة
أحمد سمير رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة ،ويضم
المنتخب 17 لاعبا هم: علي غزال ، هشام خميس ، أحمد جابر الأطروش ، حسام حسن محمد ، ابراهيم كمال ، عمر نعمان ، مروان عيسي ، عابد إيهاب ، محمد ياقوت ، طارق باهي ،جمال محمد مبروك ، عادل مجدي كامل ،محمود السيد ،أحمد جابر إبراهيم ،طه محمود ،محمد بابادين ، و محمود جمال.



والجهاز الفني يتكون من وجدي دردور تونسي
مديرا فنيا ، ويعاونه من مصر أنسي نبيل مدربا عاما ،
عصام الشرقاوي مدربا ،
أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ،
أحمد نحلة مديرا إداريا ، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب.



ويرافق البعثة الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.












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