Tuesday, 31 October 2023 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة

10/31/2023 4:55:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة (كونا)

MENAFN31102023000071011013ID1107343414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث