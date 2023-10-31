ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة
التاريخ
10/31/2023 4:55:11 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة (كونا)
MENAFN31102023000071011013ID1107343414
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