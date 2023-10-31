ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 10 (كونا) -- افتتح ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد وجه الدعوة يوم الخميس الماضي لحضور حفل الافتتاح والجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
وتقضي المادة (104) من الدستور بالتالي: يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء".
ونصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن "مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع.." فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر..". (النهاية)
ن م ع / ع ع / ت م
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