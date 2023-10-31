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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة

10/31/2023 4:55:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 10 (كونا) -- افتتح ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد وجه الدعوة يوم الخميس الماضي لحضور حفل الافتتاح والجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
وتقضي المادة (104) من الدستور بالتالي: يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء".
ونصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن "مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع.." فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن "لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر..". (النهاية)

ن م ع / ع ع / ت م



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