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ممثل سمو أمير البلاد: نستغرب حكم الاتحادية العراقية بشأن خور عبدالله وهو مخالف للاتفاقيات والمواثيق

10/31/2023 4:55:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 10 (كونا) -- أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية معربا عن الاستغراب مما صدر أخيرا من المحكمة الاتحادية العراقية العليا من ادعاء حول عدم دستورية اتفاقية (خور عبدالله) بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقعة عام 2012.
وشدد سمو ولي العهد في النطق السامي الذي ألقاه صباح اليوم الثلاثاء بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة على مخالفة حكم المحكمة الاتحادية العراقية لكافة الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية. (النهاية)

ت م



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