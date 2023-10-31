ممثل سمو أمير البلاد: نستغرب حكم الاتحادية العراقية بشأن خور عبدالله وهو مخالف للاتفاقيات والمواثيق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 10 (كونا) -- أكد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية معربا عن الاستغراب مما صدر أخيرا من المحكمة الاتحادية العراقية العليا من ادعاء حول عدم دستورية اتفاقية (خور عبدالله) بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقعة عام 2012.
وشدد سمو ولي العهد في النطق السامي الذي ألقاه صباح اليوم الثلاثاء بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة على مخالفة حكم المحكمة الاتحادية العراقية لكافة الاتفاقيات والقوانين والمواثيق الدولية. (النهاية)
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