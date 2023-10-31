اندونيسيا تعتقل 59 متشددا بتهمة التخطيط لعرقلة الانتخابات المقبلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت الشرطة الاندونيسية اليوم الثلاثاء اعتقال 59 متشددا على خلفية اتهامات بالتخطيط لعرقلة سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 فبراير المقبل.
وقال المتحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الإندونيسية أسوين سيريجار في مؤتمر صحفي إن 19 من المعتقلين ينتمون إلى تنظيم (الجماعة الإسلامية) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) فيما ينتمي ال40 الآخرون إلى جماعة (أنصار الدولة) التي بايعت ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وذكر سيريجار أن مسلحي جماعة (أنصار الدولة) يشتبه في أنهم كانوا يخططون لشن هجمات لعرقلة الانتخابات في اندونيسيا العام المقبل مضيفا "بالنسبة لهم الانتخابات غير أخلاقية ومخالفة للشريعة الإسلامية".
وأوضح أنهم "كانوا يخططون لمهاجمة منشآت الشرطة وأهداف أخرى لإلغاء الانتخابات" مفيدا بأنه تم اعتقال المشتبه بهم في مداهمات جرت خلال الفترة من 2 إلى 28 أكتوبر الجاري ونجحت الشرطة خلالها أيضا في ضبط بعض الأسلحة والمواد الكيميائية التي تدخل في صنع القنابل.
يذكر أن إندونيسيا شهدت سلسلة من الهجمات المسلحة في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة بما في ذلك تفجيرات جزيرة (بالي) السياحية في عام 2002 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.
ومع ذلك يقول محللون أمنيون إن التهديدات المسلحة في اندونيسيا تضاءلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المداهمات والعمليات المكثفة التي قامت بها قوات الأمن لاعتقال المشتبه بهم. (النهاية)
ع ا ب / ط م ا
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