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اندونيسيا تعتقل 59 متشددا بتهمة التخطيط لعرقلة الانتخابات المقبلة

10/31/2023 4:55:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت الشرطة الاندونيسية اليوم الثلاثاء اعتقال 59 متشددا على خلفية اتهامات بالتخطيط لعرقلة سير الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 14 فبراير المقبل.
وقال المتحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الإندونيسية أسوين سيريجار في مؤتمر صحفي إن 19 من المعتقلين ينتمون إلى تنظيم (الجماعة الإسلامية) المرتبطة بتنظيم (القاعدة) فيما ينتمي ال40 الآخرون إلى جماعة (أنصار الدولة) التي بايعت ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وذكر سيريجار أن مسلحي جماعة (أنصار الدولة) يشتبه في أنهم كانوا يخططون لشن هجمات لعرقلة الانتخابات في اندونيسيا العام المقبل مضيفا "بالنسبة لهم الانتخابات غير أخلاقية ومخالفة للشريعة الإسلامية".
وأوضح أنهم "كانوا يخططون لمهاجمة منشآت الشرطة وأهداف أخرى لإلغاء الانتخابات" مفيدا بأنه تم اعتقال المشتبه بهم في مداهمات جرت خلال الفترة من 2 إلى 28 أكتوبر الجاري ونجحت الشرطة خلالها أيضا في ضبط بعض الأسلحة والمواد الكيميائية التي تدخل في صنع القنابل.
يذكر أن إندونيسيا شهدت سلسلة من الهجمات المسلحة في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة بما في ذلك تفجيرات جزيرة (بالي) السياحية في عام 2002 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.
ومع ذلك يقول محللون أمنيون إن التهديدات المسلحة في اندونيسيا تضاءلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المداهمات والعمليات المكثفة التي قامت بها قوات الأمن لاعتقال المشتبه بهم. (النهاية)

ع ا ب / ط م ا



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