مؤسسة البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 10 (كونا) -- أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر نوفمبر المقبل.
وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع ب 610 دولارات أمريكية خلال نوفمبر المقبل في حين سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 620 دولارا.
ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.
وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى. (النهاية) ع م م / ت م
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