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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

10/31/2023 4:54:55 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 31 تشرين الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت، أن المستوطنين المقتحمين تجولوا في باحته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة، وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى.
واضافت، أن قوات الاحتلال أوقفت عند أبواب المسجد الطلاب وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد الأقصى.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
31/10/2023 11:37:05

MENAFN31102023000117011021ID1107343402

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