عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 31 تشرين الأول (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت، أن المستوطنين المقتحمين تجولوا في باحته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة، وسط تشديد شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى.
واضافت، أن قوات الاحتلال أوقفت عند أبواب المسجد الطلاب وفتشتهم وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد الأقصى.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
31/10/2023 11:37:05
MENAFN31102023000117011021ID1107343402
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