كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة التوام بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام، انها استهدفت 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، خلال اشتباكها اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال المتوغلة في غرب منطقة التوام "شمالي غربي قطاع غزة".
وقالت الكتائب في بيان اليوم الثلاثاء، إنها نصبت كمائن لجنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة واشتبكت معهم في محاور عدة في منطقة التوام، مشيرة الى انها استهدفت أيضا قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم "شرق رفح" بقذائف هاون، ودمرت آلية إسرائيلية شرق إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105".
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
31/10/2023 11:10:38
MENAFN31102023000117011021ID1107343400
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