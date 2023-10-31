كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة التوام بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام، انها استهدفت 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، خلال اشتباكها اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال المتوغلة في غرب منطقة التوام "شمالي غربي قطاع غزة".

وقالت الكتائب في بيان اليوم الثلاثاء، إنها نصبت كمائن لجنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة واشتبكت معهم في محاور عدة في منطقة التوام، مشيرة الى انها استهدفت أيضا قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم "شرق رفح" بقذائف هاون، ودمرت آلية إسرائيلية شرق إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105".

--(بترا)

أ ش/ أ أ / س س

31/10/2023 11:10:38