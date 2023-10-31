Tuesday, 31 October 2023 02:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة التوام بغزة

10/31/2023 4:54:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 31 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب عز الدين القسام، انها استهدفت 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، خلال اشتباكها اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال المتوغلة في غرب منطقة التوام "شمالي غربي قطاع غزة".
وقالت الكتائب في بيان اليوم الثلاثاء، إنها نصبت كمائن لجنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة واشتبكت معهم في محاور عدة في منطقة التوام، مشيرة الى انها استهدفت أيضا قوة راجلة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم "شرق رفح" بقذائف هاون، ودمرت آلية إسرائيلية شرق إيريز بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105".
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
31/10/2023 11:10:38

MENAFN31102023000117011021ID1107343400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث