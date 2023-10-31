3125طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان31 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3125طنا، منها 1966طن خضار، و879طن فواكه، و 275طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30و 40، والبصل الناشف بين 30و45قرشا، والبطاطا بين 40و 60قرشا، والبندورة بين 10و 25قرشا، والجزر بين 50و 75قرشا، والخيار بين 20و 30قرشا، والزهرة بين 20و 30قرشا، والليمون بين 35و 50قرشا، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.

--(بترا)





رح /اص / س س

31/10/2023 10:15:20