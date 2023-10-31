ارتفاع النفط وسط مخاوف حيال الإمدادات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا) - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال نقص الإمدادات على بيانات صينية ضعيفة.

وبحسب وكالة" بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، 36 سنتا، أو ما يعادل 0.41 بالمئة، إلى 87.81 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الثاني الأكثر تداولا 29 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 86.64 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا، أو 0.41 بالمئة، إلى 82.65 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين مع تزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) غدا الأربعاء.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

31/10/2023 09:32:41