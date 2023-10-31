عين على القدس يرصد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في ظل حربه على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا) - ناقش برنامج عين على القدس، أمس الاثنين، تصاعد واستمرار جرائم الاحتلال الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية ولاسيما القدس، حيث يستغل المستوطنون والقوات الإسرائيلية الحرب على غزة في ارتكاب أفظع الجرائم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، بشكل يتعارض مع جميع القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

ووفقاً لتقرير البرنامج المصور في القدس، يؤكد المقدسيون أن الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، أطلقت العنان لشرطة الاحتلال باستخدام القوة المفرطة بحقهم، لدرجة وصلت إلى "الإعدامات الميدانية" للفلسطينيين بسبب أو بدون سبب، موثقاً ذلك بمقطع مصور يظهر فيه جندي إسرائيلي وهو يطلق النار على الشاب المقدسي آدم أبو الهوى، ما أدى إلى استشهاده.

وأضاف التقرير أنه عقب هذه الجريمة الهمجية، قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل عائلة الشهيد وعاثت فيه خراباً كبيراً، كما أظهرت بعض المشاهد والدة الشهيد الحاجة مريم أبو الهوى وهي تبكي فقيدها وتقول إن ابنها لم يفعل شيئاً وكان ذاهباً لعمله، مؤكدة "هم الإرهابيون" .

وأضاف التقرير أن المقدسيين يواجهون هذه الأيام حرباً ضروساً من قبل الاحتلال الإسرائيلي في شتى مناحي الحياة، وهم يعتبرونها امتداداً للحرب الوحشية على غزة.

كما يؤكد المقدسيون أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يهدف إلى "تهجيرهم قسرياً من خلال معاملتها الوحشية وإرهابها وخنقها للمقدسيين والتضييق عليهم حتى في لقمة عيشهم، بحسب المقدسي أحمد عدلي".

وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمة الشرسة والقبضة الحديدية على القدس وأهلها من قبل قوات الاحتلال، تأتي في ظل تطور غير مسبوق، يتمثل بتمديد سلطات الاحتلال اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك لنصف ساعة إضافية في الفترة الصباحية، مستغلين الحرب على غزة، ضمن مخططاتهم لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وفي اتصال فيديو من رام الله، قال المحلل العسكري، واصف عريقات، إن الشعب الفلسطيني كاملاً يقبع تحت الحصار منذ 75 عاماً، وإن ما تقوم به الطائرات العسكرية من قصف همجي على غزة لا يعد حرباً، وإنما "عمل عصابات" يشبه تماماً عمل العصابات التي هجرت الفلسطينيين في عام 1948 وهي "شتيرن وأرغون وهاغانا"، ولكن بأسلحة أميركية حديثة، مشيراً إلى أن القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة تحرم استخدام السلاح الخفيف عند وجود مدنيين تحت الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال تستخدم أكثر من مئة طائرة حربية حديثة على مدار الساعة لقصف القطاع بأنواع مختلفة من القذائف المحرمة دولياً كالقنابل الفسفورية والارتجاجية.

كما أشار إلى حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي "يقتل الفلسطيني لأنه فلسطيني" ما يثبت بأنه مجرم حرب ويجب محاكمته لدى الجنائية الدولية.

وأوضح عريقات أن أربعة رؤساء هيئة أركان في الجيش الإسرائيلي تناوبوا على الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية عام 2020 ، من خلال 3 خطط سميت على التوالي ب"كاسر الأمواج وطنجرة الضغط وجز العشب"، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي في كل خطة منها على تنفيذ العديد من عمليات اقتحام المخيمات والمدن والقرى الفلسطينية بحثاً عن الشباب المقاوم الذي أعلن عن نفسه في البداية بـ "عمليات فردية" ومن ثم تطورت هذه العمليات إلى "عمليات فردية جماعية" ومن ثم إلى "عمليات فصائلية وكتائب مقاومة".

كما أكد أن إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية كل أنواع الجرائم، حيث ترتكب هذه الجرائم من قبل طرفين، الجنود الإسرائيليون من جهة والمستوطنون من جهة أخرى، حيث أن بن غفير قام بتسليح أكثر من 40 ألف مستوطن.

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور مخلد البكر، إن حركة المقاومة الفلسطينية أثبتت أن مصطلح الجيش الذي لا يقهر ليس من المسلمات كما جرى الاعتقاد، وإنه ليس من الصعب كسر شوكة هذا الكيان، والوقوف في وجه جميع الخطط الأميركية الداعية لـ "شرق أوسط جديد" الذي تعتقد إسرائيل أنها ممثلة الولايات المتحدة في تطبيقه.

وأضاف أن "المنظومة الغربية والكيان الصهيوني وأعداء هذه الأمة يرسمون الخرائط الجغرافية، فيما تكتب المقاومة الفلسطينية التاريخ".

-- (بترا)

أ ن/اص/ب ط

31/10/2023 08:57:32