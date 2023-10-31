مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة التحقق في كولومبيا

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة التحقق في كولومبيا
التاريخ
10/31/2023 4:54:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية تمديد ولاية بعثة التحقق في كولومبيا لمدة عام، أي لغاية 31 تشرين الأول 2024.
وأعرب المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2705 عن استعداده للعمل مع حكومة كولومبيا بشأن تمديد إضافي لولاية بعثة التحقق على أساس الاتفاق بين الطرفين.
وتم إنشاء بعثة التحقق في أيلول 2017، بعد اختتام مهام بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
31/10/2023 08:31:40
MENAFN31102023000117011021ID1107343394
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.