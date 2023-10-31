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مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة التحقق في كولومبيا

10/31/2023 4:54:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - قرر مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية تمديد ولاية بعثة التحقق في كولومبيا لمدة عام، أي لغاية 31 تشرين الأول 2024.
وأعرب المجلس في القرار الذي حمل الرقم 2705 عن استعداده للعمل مع حكومة كولومبيا بشأن تمديد إضافي لولاية بعثة التحقق على أساس الاتفاق بين الطرفين.
وتم إنشاء بعثة التحقق في أيلول 2017، بعد اختتام مهام بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا.
-- (بترا)
م د/اص/ب ط
31/10/2023 08:31:40

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