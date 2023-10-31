45 قتيلا و47 مفقودا جراء الإعصار أوتيس في المكسيك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 31 تشرين الأول (بترا) - أدى الإعصار الذي ضرب ساحل المحيط الهادئ في المكسيك وأطلق عليه "أوتيس"، إلى مقتل 45 شخصا بينما لا يزال 47 في عداد المفقودين، وفق حصيلة معدّلة أعلنتها مصادر رسمية الاثنين، بحسب واشنطن تايمز.
وأشارت إيفلين سالغادو حاكمة ولاية غيريرو حيث تقع أكابولكو، الى أن من بين القتلى ثلاثة أجانب كانوا "مقيمين وليسوا سياحا في ميناء أكابولكو". وكانت وزارة الخارجية المكسيكية قالت سابقا إن 263 أجنبيًا كانوا في الميناء عندما ضرب الإعصار الأربعاء، من بينهم 34 أميركياً و18 فرنسياً و17 كوبياً.
--(بترا)
ب خ/ب ط
31/10/2023 07:50:43
MENAFN31102023000117011021ID1107343393
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