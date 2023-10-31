45 قتيلا و47 مفقودا جراء الإعصار أوتيس في المكسيك

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 31 تشرين الأول (بترا) - أدى الإعصار الذي ضرب ساحل المحيط الهادئ في المكسيك وأطلق عليه "أوتيس"، إلى مقتل 45 شخصا بينما لا يزال 47 في عداد المفقودين، وفق حصيلة معدّلة أعلنتها مصادر رسمية الاثنين، بحسب واشنطن تايمز.

وأشارت إيفلين سالغادو حاكمة ولاية غيريرو حيث تقع أكابولكو، الى أن من بين القتلى ثلاثة أجانب كانوا "مقيمين وليسوا سياحا في ميناء أكابولكو". وكانت وزارة الخارجية المكسيكية قالت سابقا إن 263 أجنبيًا كانوا في الميناء عندما ضرب الإعصار الأربعاء، من بينهم 34 أميركياً و18 فرنسياً و17 كوبياً.

--(بترا)

ب خ/ب ط

31/10/2023 07:50:43