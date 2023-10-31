استشهاد 4830 طفلا فلسطينيا منذ السابع من تشرين الاول (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - أظهر تقرير إنساني أممي أن إسرائيل قتلت بعدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ السابع من الشهر الحالي نحو 4830 طفلا فلسطينيا.

ونقل التقرير عن وزارة الصحة في غزة، استشهاد 8309 فلسطينيين، من بينهم3747 طفلًا و 2062 امرأة فيما تم إصابة اكثر من 21048 بجروح.

وتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 شخصًا، من بينهم 1050 طفلًا، محاصرون أو استشهدوا تحت الأنقاض.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد استشهد أكثر من ثلثي الشهداء في منازلهم.

وفي سياق متصل، فقدت ما مجموعه 192 عائلة فلسطينية عشرة من أفرادها أو أكثر، وفقدت 136 عائلة فلسطينية ما بين 6 إلى 9 أفراد، وفقدت 444 عائلة ما بين اثنين إلى خمسة من أفرادها، بحسب التقرير، الذي أفاد أن أكثر من ثلثي الشهداء قضوا في منازلهم.

وفي الضفة الغربية، وفي الفترة ما بين بعد ظهر يوم 29 تشرين الأول والساعة التاسعة مساء أمس، قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين، وقتل مستوطن إسرائيلي فلسطينيًا آخر. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ 7 تشرين الأول إلى 121 شهيدا، من بينهم 33 طفلاً.

ومن بين هؤلاء، استشهد 113 شخصًا، من بينهم 32 طفلاً، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وثمانية، بينهم طفل، على يد مستوطنين إسرائيليين.

كما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون 2156 فلسطينيًا، من بينهم 201 طفل على الأقل، كما أصيب 52 فلسطينيًا على يد المستوطنين، من بينهم تسعة بالذخيرة الحية.

-- (بترا)

م د/ب ط

31/10/2023 07:45:41