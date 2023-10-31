استشهاد 4830 طفلا فلسطينيا منذ السابع من تشرين الاول (تقرير)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - أظهر تقرير إنساني أممي أن إسرائيل قتلت بعدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ السابع من الشهر الحالي نحو 4830 طفلا فلسطينيا.
ونقل التقرير عن وزارة الصحة في غزة، استشهاد 8309 فلسطينيين، من بينهم3747 طفلًا و 2062 امرأة فيما تم إصابة اكثر من 21048 بجروح.
وتم الإبلاغ عن فقدان حوالي 1950 شخصًا، من بينهم 1050 طفلًا، محاصرون أو استشهدوا تحت الأنقاض.
ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، فقد استشهد أكثر من ثلثي الشهداء في منازلهم.
وفي سياق متصل، فقدت ما مجموعه 192 عائلة فلسطينية عشرة من أفرادها أو أكثر، وفقدت 136 عائلة فلسطينية ما بين 6 إلى 9 أفراد، وفقدت 444 عائلة ما بين اثنين إلى خمسة من أفرادها، بحسب التقرير، الذي أفاد أن أكثر من ثلثي الشهداء قضوا في منازلهم.
وفي الضفة الغربية، وفي الفترة ما بين بعد ظهر يوم 29 تشرين الأول والساعة التاسعة مساء أمس، قتلت القوات الإسرائيلية ستة فلسطينيين، وقتل مستوطن إسرائيلي فلسطينيًا آخر. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ 7 تشرين الأول إلى 121 شهيدا، من بينهم 33 طفلاً.
ومن بين هؤلاء، استشهد 113 شخصًا، من بينهم 32 طفلاً، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية. وثمانية، بينهم طفل، على يد مستوطنين إسرائيليين.
كما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون 2156 فلسطينيًا، من بينهم 201 طفل على الأقل، كما أصيب 52 فلسطينيًا على يد المستوطنين، من بينهم تسعة بالذخيرة الحية.
-- (بترا)
م د/ب ط
31/10/2023 07:45:41
MENAFN31102023000117011021ID1107343390
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