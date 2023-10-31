روسيا: الأولوية الآن هي وقف إراقة الدماء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الأولوية الآن هي وقف إراقة الدماء ونقل الوضع إلى المجال الدبلوماسي بهدف تحقيق حل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة، متسائلا عن سبب عدم دعم بعض أعضاء المجلس لوقف إطلاق النار.
واضاف أمام أعضاء مجلس الأمن، اليوم، حيث تتمتع بلاده بالعضوية الدائمة، أن حجم الخسائر في وكالات الأمم المتحدة صادم حيث يتعرض أكبر مستشفى في غزة للتهديد، وتسعة مستشفيات غير صالحة للاستخدام، وتتزايد أعداد الضحايا المدنيين فيما تم عزل غزة عن بقية العالم.
وأشار الى أن 94 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع، فيما أحبطت إسرائيل الجهود وتزايد اليأس في غزة، مذكرا بالعمليات البرية الأخيرة.
وقال نيبينزيا: أنه بسبب الموقف الأميركي أصيب المجلس بالشلل، قائلا إن التصرفات التي تقوم بها واشنطن غير شرعية، ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى تصعيد مسلح في المنطقة بأكملها.
واضاف نيبينزيا إنه نظرا للوضع الحالي، يتعين على المجلس الآن أن يلتزم بتقديم إحاطات منتظمة حول الوضع في فلسطين.
-- (بترا)
م د/ب ط
31/10/2023 07:43:51
MENAFN31102023000117011021ID1107343389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.