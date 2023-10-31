روسيا: الأولوية الآن هي وقف إراقة الدماء

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الأولوية الآن هي وقف إراقة الدماء ونقل الوضع إلى المجال الدبلوماسي بهدف تحقيق حل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة، متسائلا عن سبب عدم دعم بعض أعضاء المجلس لوقف إطلاق النار.

واضاف أمام أعضاء مجلس الأمن، اليوم، حيث تتمتع بلاده بالعضوية الدائمة، أن حجم الخسائر في وكالات الأمم المتحدة صادم حيث يتعرض أكبر مستشفى في غزة للتهديد، وتسعة مستشفيات غير صالحة للاستخدام، وتتزايد أعداد الضحايا المدنيين فيما تم عزل غزة عن بقية العالم.

وأشار الى أن 94 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع، فيما أحبطت إسرائيل الجهود وتزايد اليأس في غزة، مذكرا بالعمليات البرية الأخيرة.

وقال نيبينزيا: أنه بسبب الموقف الأميركي أصيب المجلس بالشلل، قائلا إن التصرفات التي تقوم بها واشنطن غير شرعية، ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الهجمات إلى تصعيد مسلح في المنطقة بأكملها.

واضاف نيبينزيا إنه نظرا للوضع الحالي، يتعين على المجلس الآن أن يلتزم بتقديم إحاطات منتظمة حول الوضع في فلسطين.

-- (بترا)

م د/ب ط

31/10/2023 07:43:51