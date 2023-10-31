مندوب الإمارات: طبول الحرب تدق في الشرق الاوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - قالت مندوب دولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، "إن طبول الحرب تدق" وحثت أعضاء مجلس الأمن على أخذ التحذيرات على محمل الجد.

وأشارت نسيبة في كلمتها أمام المجلس اليوم، الى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة يوم الجمعة، وأيدته 121 دولة - الأغلبية الساحقة من دول العالم، وأصدر "دعوة لا لبس فيها" من أجل حل فوري ودائم وهدنة إنسانية مستدامة في غزة.

وقالت نسبية: "لقد دافعوا عن الضرورة الإنسانية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، والأهم من ذلك، من أجل الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن حياة الفلسطينيين ثمينة ومتساوية وتستحق الحماية الكاملة للقانون".

وقالت نسيبة إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا مرارا وتكرارا عن قلقهم بشأن تآكل النظام الدولي، مضيفة انه "إذا اعتمدنا على المسؤولية الأخلاقية للجمعية العامة في أماكن أخرى، فيجب علينا أيضًا أن نحترمها في هذه الحالة".

وشددت على الحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة وعلى نطاق واسع إلى غزة، واستعادة الوصول إلى الكهرباء والمياه النظيفة والوقود.

وتابعت السفيرة نسيبة: إنه في حين تم توجيه أعيننا نحو غزة، فإن الضفة الغربية المحتلة لم تسلم من العنف أيضًا حيث "يصعّد المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين ويجبرونهم على التهجير".

وقالت انه "يجب على دولة إسرائيل أن تمنع هذه الهجمات"، مضيفة أنه في جميع أنحاء المنطقة، كانت هناك عدة تحذيرات موثوقة من تصعيد أوسع نطاقا.

-- (بترا)

م د/ب ط

31/10/2023 06:55:52