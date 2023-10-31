مندوب الإمارات: طبول الحرب تدق في الشرق الاوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - قالت مندوب دولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، "إن طبول الحرب تدق" وحثت أعضاء مجلس الأمن على أخذ التحذيرات على محمل الجد.
وأشارت نسيبة في كلمتها أمام المجلس اليوم، الى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة يوم الجمعة، وأيدته 121 دولة - الأغلبية الساحقة من دول العالم، وأصدر "دعوة لا لبس فيها" من أجل حل فوري ودائم وهدنة إنسانية مستدامة في غزة.
وقالت نسبية: "لقد دافعوا عن الضرورة الإنسانية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، والأهم من ذلك، من أجل الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن حياة الفلسطينيين ثمينة ومتساوية وتستحق الحماية الكاملة للقانون".
وقالت نسيبة إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا مرارا وتكرارا عن قلقهم بشأن تآكل النظام الدولي، مضيفة انه "إذا اعتمدنا على المسؤولية الأخلاقية للجمعية العامة في أماكن أخرى، فيجب علينا أيضًا أن نحترمها في هذه الحالة".
وشددت على الحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة وعلى نطاق واسع إلى غزة، واستعادة الوصول إلى الكهرباء والمياه النظيفة والوقود.
وتابعت السفيرة نسيبة: إنه في حين تم توجيه أعيننا نحو غزة، فإن الضفة الغربية المحتلة لم تسلم من العنف أيضًا حيث "يصعّد المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين ويجبرونهم على التهجير".
وقالت انه "يجب على دولة إسرائيل أن تمنع هذه الهجمات"، مضيفة أنه في جميع أنحاء المنطقة، كانت هناك عدة تحذيرات موثوقة من تصعيد أوسع نطاقا.
-- (بترا)
م د/ب ط
31/10/2023 06:55:52
MENAFN31102023000117011021ID1107343388
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