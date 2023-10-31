الأردن يحذر أمام مجلس الأمن من استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - حذر مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود اليوم من إن "استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، وما تنتجه من أزمة إنسانية، ينذر حتما بخطر توسعها وامتدادها في المنطقة".

ودعا الحمود أمام مجلس الأمن الذي ناقش الوضع المتدهور في غزة، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للضغط على إسرائيل "كي تتوقف عن مماطلاتها في إدخال المساعدات بما يسمح بعبورها بشكل عاجل، وبكميات كافية لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة".

وتساءل الحمود "أما آن الأوان لأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويحترم مبادئه ومقاصد الأمم المتحدة المنصوص عليها في ميثاقها، وأن يعمل على إيقاف الحرب والعدوان".

وتساءل أيضا عما إذا كان الوقت قد حان لمجلس الأمن للاستجابة إلى "استغاثات أهالي غزة" وأن "يغلب مبادئ العدالة والإنسانية".

وقال الحمود إنني أنهى كلمتي بالقول "لم أسمع بدولة محتلة تدعي أنها ضحية كما تفعل إسرائيل".

من جانبه، دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور مجلس الأمن الدولي "للاضطلاع بمسؤولياته" والاقتداء بالجمعية العامة للأمم المتحدة وحكمتها عندما تبنت مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وطالب منصور في كلمة أمام مجلس الأمن بوضع حد " لسفك الدماء الذي يشكل إهانة للإنسانية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخطرا داهما على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

وقال منصور إن إنقاذ البشرية من الجحيم اليوم يعني بالنسبة للأمم المتحدة إنقاذ الفلسطينيين في غزة، مضيفا "انظروا إلينا كبشر".

وأكد منصور أن أي اعتداء أو حرب "لن تنهي هذا الصراع، أو تبدد هذا الظلم، بل لن تفضي سوى إلى تعميقه وتوسيع نطاقه"، مضيفا إنه "لا ينبغي لأحد أن يبرر قتلنا أو يجد أسبابا لإعطاء المزيد من الوقت للقاتل".

وطالب المجلس بالدعوة إلى "وقف هذا الهجوم على أمة بأسرها"، ووقف القتل في الضفة الغربية والتهجير القسري فيها.

-- (بترا)

م د/ب ط

31/10/2023 06:47:31