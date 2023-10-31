مجلس الامن يناقش الوضع الخطير في غزة ويحذر من انهيار آفاق السلام

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 31 تشرين الأول (بترا) - ناقش مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الوضع في قطاع غزة والاجتياح الاسرائيلي البري على القطاع بطلب عربي.

واستمع المجلس في البداية الى احاطات من الأمم المتحدة ووكالاتها سلطت الضوء على خطورة الوضع واحتياجات السكان ومعاناتهم بسبب القصف والعدوان الذي أدى الى قتلهم وتشريدهم.

وقال المندوب الصيني، تشانغ جون إن الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيدت يوم الجمعة وقفا إنسانيا خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة لكن إسرائيل "أصمت أذنها عن كل هذا" ببدء هجومها البري على القطاع.

وقال جون في كلمة بلادة أمام المجلس لقد ظلت غزة تحت الحصار لمدة 16 عامًا طويلة حيث يعيش الآن 2.3 مليون شخص بريء في القطاع في "خوف مطلق".

وأضاف أنه إذا ترك الأمر دون رادع، فإن الوضع سيخرج عن نطاق السيطرة بشكل أكبر وستكون كارثة أكبر أمرا لا مفر منه مشددا على أن عملية السلام في الشرق الأوسط أصبحت الآن "على حافة الانهيار".

ودعا المندوب الصيني إلى وقف جميع الأعمال العدائية وفرض هدنة إنسانية ومنع التصعيد.

وطالب إسرائيل برفع الحصار وإلغاء أمر الإخلاء واستعادة الإمدادات من الضروريات الأساسية داعيا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح الرهائن والعودة إلى مسار التسوية السياسية.

وقال إن سكان غزة لا يحتاجون إلى مزيد من ترديد الوعود، بل إلى "إجراءات ملموسة" يمكن أن تحقق السلام وتعيد إرساء سيادة القانون وتنقذ أرواح المدنيين.

وأضاف إن "التقاعس عن العمل هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار العنف"، محذرا من أن التاريخ سيسجل خيار المجلس

-- (بترا)

م د/ب ط

31/10/2023 06:42:44