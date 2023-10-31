اجواء معتدلة في اغلب المناطق وتساقط زخات متفرقة جنوبي المملكة اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 31 تشرين الأول (بترا) -تكون الاجواء اليوم الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا تتحول أحيانا إلى غائمة، ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة قد تمتد أحيانا الى بعض المناطق الوسطى قد يصحبها الرعد أحيانا.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وتدعو الى الابتعاد عن جريان المياه في الاودية والمناطق المنخفضة.

وبحسب التقرير، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، معتدلة الحرارة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ومع ساعات الظهيرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الاجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد أحيانا ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار خاصة في مناطق البادية .

وتكون الأجواء الخميس، معتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الجمعة، تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 14 وفي مرتفعات الشراة 22 - 13، وفي مناطق البادية 28 - 18، وفي مناطق السهول 27 - 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 35 - 27، وفي البحر الميت 35 - 26، وفي خليج العقبة 35 - 24 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ب ط

31/10/2023 06:29:41